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Лавров: Россия не против доллара, но за "бусы" торговать не будет

Лавров: Россия не против доллара, но за "бусы" торговать не будет

РИА Новости/Сергей Гунеев Россия не отказывалась от использования доллара в расчетах, но не намерена торговать за безделушки, если американская валюта недоступна.

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