СССР был мощным, потому что никто не играл в гуманизм

Геннадий Хрипунов

Это история которую не перепишеш, революции в любой стране были и власть менялась и даже фашистские режимы существовали не только в Германии Гитлер, в Чили Пиночет, а сейчас фашистский режим на Украине гомик-наркоман да ещё и пидорас Зеленский и сейчас ещё в Европе существует фашистский режим который возглавляет недо-акушерка Фон-дер-ляйн со своими холуями гномиками-комиками наркоманами в германии, англии, польше, латвии, литве, эстонии, с главным пидорасом во франции, что не так? Моё мнение сейчас должно быть в стране такое подразделение как СМЕРШ, чтобы оно выявляла и уничтожала всю вражескую структуру, которая сейчас вредит стране запуская беспилотники, подрывая электрощиты, убивая военных, научных работников, которые своими мыслями производят военную технику, За это СМЕРШ выявив таких выродков без суда и следствия имело бы право при Народе России расстрелять таких ублюдков на месте .