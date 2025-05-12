Великолепная фраза Генри Сардаряна о причинах того, что Россию не уважают так как должны: "Россия заигралась в гуманизм" Почему плодятся всякие беспредельщики в отношении России в мире и внутри страны? Почему коррупционеров сажают, а их меньше не становится.
СССР был мощным, потому что никто не играл в гуманизм
Комментарии
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Игорь Василевский
Полковник, опять чушь порете?? Это по мотивам совриницына вещаете?
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5 час.
Александр Батт
Большевики-коммунисты во главе с Лениным ПОДЛО захватили власть ПРЕСТУПНЫМ вооруженным путем. Организовали Красный террор, Гражданскую войну, экспроприацию, раскулачивание, расказачивание, воинствующий атеизм, репрессии. И развалили страну.
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5 час.
Геннадий Хрипунов
Это история которую не перепишеш, революции в любой стране были и власть менялась и даже фашистские режимы существовали не только в Германии Гитлер, в Чили Пиночет, а сейчас фашистский режим на Украине гомик-наркоман да ещё и пидорас Зеленский и сейчас ещё в Европе существует фашистский режим который возглавляет недо-акушерка Фон-дер-ляйн со своими холуями гномиками-комиками наркоманами в германии, англии, польше, латвии, литве, эстонии, с главным пидорасом во франции, что не так? Моё мнение сейчас должно быть в стране такое подразделение как СМЕРШ, чтобы оно выявляла и уничтожала всю вражескую структуру, которая сейчас вредит стране запуская беспилотники, подрывая электрощиты, убивая военных, научных работников, которые своими мыслями производят военную технику, За это СМЕРШ выявив таких выродков без суда и следствия имело бы право при Народе России расстрелять таких ублюдков на месте .
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1 час.
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