Филипп Киркоров объяснил одиночество Ольги Бузовой словами «мужики боятся»

Филипп Киркоров и Ольга Бузова встретились на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. Артистка выступила в роли ведущей проекта, а вот поп-король российской эстрады неожиданно для поклонников стал его участником.
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