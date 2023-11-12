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Филипп Киркоров объяснил одиночество Ольги Бузовой словами «мужики боятся»

Филипп Киркоров объяснил одиночество Ольги Бузовой словами «мужики боятся»

Филипп Киркоров и Ольга Бузова встретились на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. Артистка выступила в роли ведущей проекта, а вот поп-король российской эстрады неожиданно для поклонников стал его участником.

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