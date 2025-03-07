Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту

Держать в иностранной валюте более 10% накоплений не рекомендуется. Об этом 7 марта сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин в беседе с «Газетой.
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