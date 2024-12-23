На военной базе в Южной Корее произошел взрыв, есть пострадавшие

Yonhup уточняет, что все пострадавшие являются гражданскими лицами, они получили ожоги.<strong>На военной базе в Кимхэ, расположенной юге Южной Кореи во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ произошел взрыв, три человека пострадали, <a href="https://www.