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Пронедра

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Медь иммунной системы изучают как оружие против устойчивых бактерий

Медь иммунной системы изучают как оружие против устойчивых бактерий

Иммунная система человека умеет использовать медь как оружие против бактерий, вызывающих инфекции мочевых путей.

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