Метеорный поток Ориониды достигнет пика в ночь на 21 октября

Лучше всего наблюдать за звездопадом после полуночи.В ночь на понедельник, 21 октября, своего пика достигнет метеорный поток Ориониды.
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