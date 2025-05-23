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Россиянам раскрыли опасность долгов по оплате ЖКУ

Россиянам раскрыли опасность долгов по оплате ЖКУ

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев заявил, что несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг чревата не только финансовыми, но и правовыми проблемами.

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