Россиянам раскрыли опасность долгов по оплате ЖКУ

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев заявил, что несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг чревата не только финансовыми, но и правовыми проблемами.