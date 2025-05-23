Россиянам раскрыли опасность долгов по оплате ЖКУ

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев заявил, что несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг чревата не только финансовыми, но и правовыми проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии