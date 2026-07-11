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Дерек Карр: «Для моего возвращения в НФЛ потребуется особенная ситуация»

Бывший квотербек Дерек Карр рассказал, что после завершения карьеры к нему обращались несколько клубов НФЛ, однако он не планирует возвращаться на поле, если только не появится действительно исключительная возможность.

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