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Марнер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом». Мэттьюс остался без голов – у него 1 шайба в последних 9 играх

Марнер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом». Мэттьюс остался без голов – у него 1 шайба в последних 9 играх

Форвард «Торонто» прервал серию из 8 игр без голов и помог команде одержать победу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:3 Б).

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