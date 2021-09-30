В селе Орловское Красноперекопского района проводится капитальный ремонт здания детского сада

В селе Орловское Красноперекопского района в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым идут строительные работы по капитальному ремонту здания детского сада муниципального бюджетного образовательного учреждения «Орловский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики КрымПо состоянию на 29 сентября 2021 года установлено ограждение, завершены кровельные работы, монтаж отопления, водопровода, канализации, ведутся электромонтажные, штукатурные работы и ремонт фасада.