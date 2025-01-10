Итоги года: звёзды, которые стали родителями в 2024 году

Милош Бикович, Сергей Жуков, Марго Робби, Джастин Бибер и другие Сергей Жуков с женой и детьмиДля этих звездных семей 2024 год был очень счастливым — в их дом пришел новый член семьи.
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