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Freelander 8: опубликованы фотографии интерьера

Freelander 8: опубликованы фотографии интерьера

Freelander 8: опубликованы фотографии интерьера[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Пару лет назад компании Chery и Land Rover решили возродить знакомое название Freelander, а прошлой весной стало известно, что это имя станет отдельным суббрендом.

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