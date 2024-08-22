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Илон Маск вживит импланты Neuralink в мозги миллионов людей через 10 лет Стартап Ne...

Илон Маск вживит импланты Neuralink в мозги миллионов людей через 10 лет Стартап Ne...

Илон Маск вживит импланты Neuralink в мозги миллионов людей через 10 летСтартап Neuralink Илона Маска (Elon Musk) изначально расписывал довольно активную программу освоения рынка, хотя пока мозговой имплант этого производителя установлен только двум пациентам, участвующим в клинических испытаниях на добровольной основе.

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