Илон Маск вживит импланты Neuralink в мозги миллионов людей через 10 лет Стартап Ne...

Илон Маск вживит импланты Neuralink в мозги миллионов людей через 10 летСтартап Neuralink Илона Маска (Elon Musk) изначально расписывал довольно активную программу освоения рынка, хотя пока мозговой имплант этого производителя установлен только двум пациентам, участвующим в клинических испытаниях на добровольной основе.