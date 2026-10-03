Йемен: Новая волна авиаударов Саудовской Аравии была нанесена по объектам хуситов в Сане в ночь с 3 на 4 октября после ударов, нанесенных ранее в тот же день.
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