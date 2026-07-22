Песков: позиции РФ по территориальному вопросу вряд ли можно обсуждать публично

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в СМИ о якобы ужесточении позиции Москвы по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины, отметив, что подобные темы вряд ли можно обсуждать публично.
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