Песков: позиции РФ по территориальному вопросу вряд ли можно обсуждать публично

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в СМИ о якобы ужесточении позиции Москвы по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины, отметив, что подобные темы вряд ли можно обсуждать публично.