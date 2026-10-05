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Царьград

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Комплекс "Кресты" в Петербурге станет музеем уже в этом году

Комплекс "Кресты" в Петербурге станет музеем уже в этом году

В Санкт-Петербурге одобрили концепцию музея в бывшем СИЗО "Кресты". Музей займет подземный этаж, раскрывая темы "Человек" и "Система".

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