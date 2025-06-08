Бесит невероятно: признаки, что вам не подходит йога — и что выбрать вместо нее

Йога уже давно является символом осознанности, гибкости и здорового образа жизни. Кажется, что все, буквально все, практикуют ее и получают от этого удовольствие: соседи, знаменитости, даже некоторые бабушки.
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