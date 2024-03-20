Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков присутствовал на премьере сказки "Летучий корабль". Продюсер "Новой Фабрики звезд"был в компании своих детей – 15-летней Ники, 13-летнего Энджела и 9-летнего Мирона.
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