Одна из европейских столиц - в числе самых загрязненных городов мира

Боснийскую столицу окутало облако смога, густого тумана, смешанного с множеством вредных испарений. Качество воздуха на этой неделе ухудшилось настолько, что в четверг мегаполис был признан одним из самых загрязненных городов мира.
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