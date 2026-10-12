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Царьград

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Житель Самарской области получил 18 лет за убийство 54 ударами

Житель Самарской области получил 18 лет за убийство 54 ударами

55-летний самарец получил 18,5 лет колонии строгого режима за убийство знакомой, которой он нанёс не менее 54 ударов молотком и топориком во время совместного употребления алкоголя.

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