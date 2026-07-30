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Военное обозрение

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Дело о неудобной платформе

Дело о неудобной платформе

За двое суток российское государство успело протянуть Telegram руку для восстановления доступа и объявить его основателя в международный розыск по обвинению в терроризме — и этот разрыв говорит о самом аппарате больше, чем о мессенджере.

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