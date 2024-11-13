Материнские платы Arrow Lake и Zen 5 скоро должны подешеветь

Asus зарегистрировала более 60 материнских плат в ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) по данным Harukaze at X - в рамках подготовки к CES 2025, где Intel и AMD, как ожидается, анонсируют бюджетные 65-ваттные процессоры Arrow Lake и Ryzen 9000 наряду с доступными материнскими платами для широких масс.