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Материнские платы Arrow Lake и Zen 5 скоро должны подешеветь

Материнские платы Arrow Lake и Zen 5 скоро должны подешеветь

Asus зарегистрировала более 60 материнских плат в ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) по данным Harukaze at X - в рамках подготовки к CES 2025, где Intel и AMD, как ожидается, анонсируют бюджетные 65-ваттные процессоры Arrow Lake и Ryzen 9000 наряду с доступными материнскими платами для широких масс.

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