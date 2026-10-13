Петербуржец получил 9,5 лет за убийство новой знакомой

В Невском районе Петербурга мужчина, познакомившийся с женщиной на улице всего за несколько часов до трагедии, нанёс ей не менее 69 ударов тупым предметом и два удара ножом, после чего она скончалась на месте.
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