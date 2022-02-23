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Владимир Владимирович, а что дальше?

Владимир Владимирович, а что дальше?

Все происходящее вокруг и около республик Донбасса стало, пожалуй, центром внимания не только для России, но и для всей Европы.

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