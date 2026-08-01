Мираж рассеялся

Почему бы и нет? СССР же развалили... Отчего бы им и Россию не разделить на множество частей? И - ГРАБЬ!! СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ!! Вон, что американцы говорят о Украине: "На Украине много полезных и редкоземельных ископаемых - нам туда нужно"... А что уж говорихь о России? СКОЛЬКО ВСЕГО?!!

Валерий Фоменков

Исходить нужно из того, что сша - это империя зла, от которой исходит угроза всему миру. Американцы сеют по всей Земле войны, убийства и разрушения. И именно сша спровоцировали войну на бывшей (уже) украине, они никогда и ни при каких условиях не откажутся от спонсирования бандеросни, до тех пор, пока не получат достойный военный отпор от России. Это, во-первых. А во-вторых, "миротворец" Трамп, как и любой другой президент сша, абсолютно ничего не решает. Все решения принимаются другими, более серьёзными дядьками, а Трамп максимум, что может сделать, так это озвучить принятое. Так что не стоит особо уповать и надеяться на "миротворца". Только твердость и решимость в уничтожении бандеросрани, вплоть до последней бандер-овцы, ускорят окончание СВО. Армия и Флот нам в помощь! Смерть бандеросрани!