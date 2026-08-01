Трамп это Трамп!Почему-то говорят о нем обычно не то. Как описывали поездку Зеленского в США?Отношение Трампа изменилось…Встреча была совсем не такой, как первая, где его отчитали и унизили…Трамп поверил, что Украина может переломить ход событий…Уиткофф и Кушнер поедут в Киев, а значит будут теперь слушать Зеленского и действовать в интересах не только Путина, но и Украины…Возможно, именно в интересах Украины, потому что Трамп поверил…Сенаторы проголосовали за законопроект об "адских" санкциях, а Трамп не против, он за…Перелом!Сама встреча Трамп с Зеленским прошла за закрытыми дверями.
Мираж рассеялся
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Почему бы и нет? СССР же развалили... Отчего бы им и Россию не разделить на множество частей? И - ГРАБЬ!! СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ!! Вон, что американцы говорят о Украине: "На Украине много полезных и редкоземельных ископаемых - нам туда нужно"... А что уж говорихь о России? СКОЛЬКО ВСЕГО?!!
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1 м.
Валерий Фоменков
Исходить нужно из того, что сша - это империя зла, от которой исходит угроза всему миру. Американцы сеют по всей Земле войны, убийства и разрушения. И именно сша спровоцировали войну на бывшей (уже) украине, они никогда и ни при каких условиях не откажутся от спонсирования бандеросни, до тех пор, пока не получат достойный военный отпор от России. Это, во-первых. А во-вторых, "миротворец" Трамп, как и любой другой президент сша, абсолютно ничего не решает. Все решения принимаются другими, более серьёзными дядьками, а Трамп максимум, что может сделать, так это озвучить принятое. Так что не стоит особо уповать и надеяться на "миротворца". Только твердость и решимость в уничтожении бандеросрани, вплоть до последней бандер-овцы, ускорят окончание СВО. Армия и Флот нам в помощь! Смерть бандеросрани!
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1 м.
Александр Конкин
Доння был, есть и будет врагом России, это аксиома!!!
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1 м.
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