Волонтёры Победы поздравили с вековым юбилеем участницу Великой Отечественной войны Тамару Рунову

18 июня 100-летний юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Тамара Рунова. В этот день поздравить ее пришли активисты движения «Волонтёры Победы» — на протяжении нескольких лет они помогают ветерану решать бытовые вопросы.
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