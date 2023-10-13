Давайте поговорим сегодня о том, что происходит в Израиле с довольно своеобразной точки зрения.Начнем с того, «а кто герои?».
Израиль – это только начало
Комментарии
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Иваныч
Скоморох. тебе сколько заплатили за статью?? Под чью диктовку ты её наклепал???
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5 час.
Natalija Osminina
А что Вам в ней показалось лживым?
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48 мин.
Natalija Osminina
Эта "игра" - полноценная война на Ближнем Востоке, срежиссированная англосаксами. Англичане решают тут свои задачи по распаду ЕС по причине притока беженцев. Американцы- свои, в преддверии похода на Китай. А глобалисты претворяют свой проект по аннулированию "проектных" государств. Израиль был как раз таким.
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43 мин.
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