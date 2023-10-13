Израиль – это только начало

Скоморох. тебе сколько заплатили за статью?? Под чью диктовку ты её наклепал???

А что Вам в ней показалось лживым?

Natalija Osminina

Эта "игра" - полноценная война на Ближнем Востоке, срежиссированная англосаксами. Англичане решают тут свои задачи по распаду ЕС по причине притока беженцев. Американцы- свои, в преддверии похода на Китай. А глобалисты претворяют свой проект по аннулированию "проектных" государств. Израиль был как раз таким.