«Автомат, гранаты, дроны будут»: Лукашенко собирает 150-тысячное народное ополчение и зовет белорусов в партизаны При каждом сельсовете республики Минск скоро сформирует по обученному отряду, способному драться хоть в своем, хоть во вражеском тылу Перед лицом нарастающей военной угрозы со стороны Запада глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал заранее, в пока еще мирные дни, начать создавать и обучать многотысячное народное ополчение в республике.
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