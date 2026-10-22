«Автомат, гранаты, дроны будут»: Лукашенко собирает 150-тысячное народное ополчение и зовет белорусов в партизаны При каждом сельсовете республики Минск скоро сформирует по обученному отряду, способному драться хоть в своем, хоть во вражеском тылу Перед лицом нарастающей военной угрозы со стороны Запада глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал заранее, в пока еще мирные дни, начать создавать и обучать многотысячное народное ополчение в республике.