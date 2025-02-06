Демократы подверглись нападкам сторонников USAID за неспособность дать отпор Трампу

Демократы-законодатели подверглись нападкам разгневанных сторонников Агентства США по международному развитию (USAID) за неспособность дать достаточно жесткий отпор администрации президента США Дональда Трампа.
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