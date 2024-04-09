Внуков министра Колокольцева незаконно удерживают в ОАЭ: суд вынес решение

Вчера 82K прочитали В прошлую среду в Москве состоялось непростое судебное заседание, по итогам которого был расторгнут брак сына министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева Александра и его супруги Кристины, в девичестве Озимковой.
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