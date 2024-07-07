Мода очень разнообразна и непредсказуема. Хочется стильно выглядеть и нравиться себе. Но как во всем многообразии моделей выбрать свою, которая идеально сядет по фигуре, подчеркнет все достоинства, сгладит недостатки и будет модной в данный момент? Общественная служба новостей разобралась, как подобрать себе стилиста по одежде.
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