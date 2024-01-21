Российские военные пресекли пять попыток ВСУ усилить передовые позиции

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 21 января сообщил, что российские военные пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении.
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