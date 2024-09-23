Целая семья отравилась в одном из сел Красноярского края

Четверо детей скончались, их родители в тяжелом состоянии в больнице. Следователи уже допросили хозяина и продавца магазина, где семья покупала продуктыСемья в Красноярском крае отравилась пельменями и курицей: четверо детей погибли, родители находятся в больнице.
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