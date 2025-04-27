Сумму долга, при котором запрещается выезд за границу могут повысить Депутаты Госдумы выступили с предложением повысить сумму долга, при котором действует запрет на выезд за границу, в три раза.
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Сумму долга, при котором запрещается выезд за границу могут повысить Депутаты Госдумы выступили с предложением повысить сумму долга, при котором действует запрет на выезд за границу, в три раза.