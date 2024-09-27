Легенда о СВО

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людмила

Определиться со сценарием надо было заранее. А сейчас мы даже в прогнозах о сроках завершения СВО блуждаем, то к декабрю, то к июню, а может, к сентябрю, к началу "Игр дружбы". Мы пока даже Курщину не очистили. Судя по ситуации с боевым генералом Поповым, Эрнестом и Гудвином, не всё в порядке с датским государством, то бишь в МО.