The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше.
Легенда о СВО
Комментарии
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Александр
Нет. О ситуации 1914 года.
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12 час.
л
людмила
Определиться со сценарием надо было заранее. А сейчас мы даже в прогнозах о сроках завершения СВО блуждаем, то к декабрю, то к июню, а может, к сентябрю, к началу "Игр дружбы". Мы пока даже Курщину не очистили. Судя по ситуации с боевым генералом Поповым, Эрнестом и Гудвином, не всё в порядке с датским государством, то бишь в МО.
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10 час.
БВ
Борис Выдрин
И тут лакействующий ля-ксашка с непрошенным осведомлением всезнайки...Немалое знать пособие зарабатывает бывший из КГБ..
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18 мин.
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