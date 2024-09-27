Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    И тут лакействующий ля-ксашка с непрошенным осведомлением всезнайки...Немалое знать пособие зарабатывает бывший из КГБ..Легенда о СВО
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Легенда о СВО

Легенда о СВО

The Economist пишет, что Зеленский якобы собрался в 2025 году провести выборы. Мотивируют это тем, что, мол, ему для полного счастья не хватает уровня поддержки в 45% (который рисуют придворные социологи) и он хочет больше.

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Комментарии
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Александр
Нет. О ситуации 1914 года.
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12 час.
л
людмила
Определиться со сценарием надо было заранее. А сейчас мы даже в прогнозах о сроках завершения СВО блуждаем, то к декабрю, то к июню, а может, к сентябрю, к началу &quot;Игр дружбы&quot;. Мы пока даже Курщину не очистили. Судя по ситуации с боевым генералом Поповым, Эрнестом и Гудвином, не всё в порядке с датским государством, то бишь в МО.
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10 час.
БВ
Борис Выдрин
И тут лакействующий ля-ксашка с непрошенным осведомлением всезнайки...Немалое знать пособие зарабатывает бывший из КГБ..
Ответить
18 мин.

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