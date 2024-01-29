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Боррель заявил о неподготовленности оборонной промышленности ЕС к помощи Украине

Боррель заявил о неподготовленности оборонной промышленности ЕС к помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) слишком часто затягивали с поставками Украине необходимой военной помощи, так как европейская оборонная промышленность оказалась не подготовлена к подобным вызовам, и это стоило жизни украинцам.

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