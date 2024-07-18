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Украинские медиа называют число пропавших без вести в Крынках военнослужащих ВСУ

Украинские медиа называют число пропавших без вести в Крынках военнослужащих ВСУ

Украинские ресурсы обсуждают ситуацию, которая сложилась для ВСУ в Крынках. Напомним, что в течение длительного периода времени командование ВСУ заявляло, что удержание Крынок – крайне важная задача, так как это «плацдарм на левом берегу Днепра, обеспечивающий возможность дальнейшего наступления на Крым».

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