Украинские медиа называют число пропавших без вести в Крынках военнослужащих ВСУ

Украинские ресурсы обсуждают ситуацию, которая сложилась для ВСУ в Крынках. Напомним, что в течение длительного периода времени командование ВСУ заявляло, что удержание Крынок – крайне важная задача, так как это «плацдарм на левом берегу Днепра, обеспечивающий возможность дальнейшего наступления на Крым».
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