Минфин опроверг обвинения компании Carlsberg о краже компании «Балтика» в России

Пивоваренная компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не стала её собственностью, и структура организации не изменилась, говорится в ответе Минфина РФ на заявление датской корпорации Carlsberg Group о краже бизнеса в России.
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