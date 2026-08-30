Европа подталкивает Россию к ядерному конфликту, считают в Финляндии.Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своём аккаунте в соцсети X заявил, что европейские лидеры сознательно идут на эскалацию напряжённости с Россией, что увеличивает вероятность ядерного конфликта.