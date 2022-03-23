Песков допустил применение Россией ядерного оружия, но только при угрозе её существования

В эфире американского телеканала CNN Дмитрий Песков заявил, что у России есть собственная концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, и там описаны все причины, по которым Москва может отдать приказ об использовании ядерного оружия.
В эфире американского телеканала CNN Дмитрий Песков заявил, что у России есть собственная концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, и там описаны все причины, по которым Москва может отдать приказ об использовании ядерного оружия.
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