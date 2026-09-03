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Вэнс назвал условие для возобновления переговоров США с Ираном

Вэнс назвал условие для возобновления переговоров США с Ираном

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет США не будут возобновлять переговоры с Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, пока Тегеран не прекратит обстрел торговых судов.

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