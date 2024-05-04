Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

Медведев прокомментировал перспективы швейцарской мирной конференции по Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram привел свои соображения об организуемой Швейцарией мирной конференции по Украине, которая назначена на 15-16 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии