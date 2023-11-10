С Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел! Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией — служить обществу и народу, охранять порядок и спокойствие простых граждан.