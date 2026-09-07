Смертоносная лавина накрыла туристов в КБР: что известно

max.ru/МЧС Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии проходит масштабная поисково-спасательная операция: группу из 33 альпинистов накрыла огромная лавина.
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