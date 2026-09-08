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"Не звонит, не пишет": Зеленский потерял связь с Федоровым

"Не звонит, не пишет": Зеленский потерял связь с Федоровым

Владимир Зеленский в ходе онлайн-общения с журналистами заявил, что полностью потерял контакт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым .

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