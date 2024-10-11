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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Теперь нужно заполучить подходящего гонщика». Хуан-Пабло Монтойя призвал «Астон Мартин» подписать Ферстаппена

Монтойя считает логичным переход Ферстаппена в «Астон Мартин». Бывший пилот «Формулы-1» высказался о перспективах британской команды, учитывая активные действия по расширению технических возможностей и знаковое подписание Эдриана Ньюи.

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