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Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Николая Баскова как о «старой теме»

Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Николая Баскова как о «старой теме»

Певца возмущает пристальное внимание к ориентации публичных личностей. Фото: из открытых источников Прохор Шаляпин, российский исполнитель, прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации главного «натурального блондина» российской эстрады.

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