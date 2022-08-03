Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Николая Баскова как о «старой теме»

Певца возмущает пристальное внимание к ориентации публичных личностей. Фото: из открытых источников Прохор Шаляпин, российский исполнитель, прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации главного «натурального блондина» российской эстрады.
Певца возмущает пристальное внимание к ориентации публичных личностей. Фото: из открытых источников Прохор Шаляпин, российский исполнитель, прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации главного «натурального блондина» российской эстрады.
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