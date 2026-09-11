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Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Трусова на подиуме, Дикиджи выиграл, премьера Кагановской – итоги Kinoshita Cup

С февраля-2022 мы не видели наших фигуристов в соперничестве с мировыми лидерами. Парни и девчонки осторожно приоткрыли двери на челленджере в Японии, а мы внимательно наблюдали, как • Трусова вернулась с четверным лутцем – и сразу на подиум! Там же и Фролова, которая опередила призера Олимпиады Ами Накаи • Бойкова и Козловский сделали четверной выброс, но чуть не проиграли Чикмаревой и Янченкову (разрыв – всего 1,11 балла).

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