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Шеф Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины: Обсудили два вопроса

Шеф Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины: Обсудили два вопроса

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный звонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили предоставляемую Киевскому режиму военную помощь США, следует из заявления американского военного ведомства.

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